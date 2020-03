Anziani e personale delle residenze assistite fasce a rischio nella difficile lotta al contagio. Sono 26 su 1352 i dipendenti dell'Usl 1 in servizio nelle case di riposo del territorio risultati positivi al Covid 19: tutti sono in isolamento. Gli ospiti sono 41 su un totale di 2300, tutti sostanzialmente asintomatici: anche per loro è scattata la misura prevista dell'isolamento.

Lo precisa l'azienda sanitaria in una nota che punta a fare chiarezza sulla situazione sanitaria delle Rsa di sua competenza territoriale. Nessun ospite è deceduto in Casa di riposo a causa dell'infezione da Covid 19.

I pazienti vengono costantemente monitorati e seguiti dal personale sanitario, secondo le regole e le procedure del caso.

Nelle strutture residenziali è in atto una progressiva riorganizzazione per la potenziale gestione di riscontro di positività alla sorveglianza attiva.

Nelle Case di Riposo nelle quali vengono accertate situazioni di positività l'Azienda sanitaria fornisce dispositivi di protezione aggiuntivi rispetto a quelli già normalmente forniti data la situazione in atto.

Tutti i nuovi ingressi vengono sottoposti a tampone.

Per seguire con attenzione l'evoluzione del contagio nelle strutture residenziali, l'Usl 1 ha istituito un gruppo di coordinamento e di supporto composto da Sandro De Col, Direttore del Distretto numero 1 di Belluno;

Alessio Gioffredi, Direttore del Distretto numero 2 di Feltre; Giampaolo Ben, Direttore delle cure primarie;

Nicoletta De Marzo, responsabile dell'Unità operativa della Ssalute del Dipartimento di Prevenzione;

Marco Dal Pont, tecnico della prevenzione e coordinatore delle professioni sanitarie del territorio.

