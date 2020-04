CASE DI RIPOSO

BELLUNO Con un decesso ogni 3mila abitanti Belluno è la seconda provincia del Veneto per letalità del virus, dopo Verona. Lo si evince dalla tabella con i dati della Regione, che mette a raffronto i vari capoluoghi: si considerano 67 decessi (un numero che purtroppo è aumentato) e si raffrontano con gli abitanti (202 mila 950) e si ottiene l'incidenza di 0,00033. Un morto ogni 3029 bellunesi. A pesare, ovviamente l'età dei residenti, in gran parte anziani. Ma Belluno è la seconda in Veneto anche per numero di tamponi fatti sugli abitanti (8884 persone tamponate per una incidenza di 0,044 tamponi per numero di abitanti). In entrambi i dati influiscono le situazioni che si sono venute a creare nelle case di riposo, con i focolai ancora in atto a Trichiana e Pedavena. E le Rsa continuano a rappresentare l'emergenza nell'emergenza. Ieri sono stati diffusi i nuovi dati della Regione, aggiornati al 27 aprile, con un raffronto con la situazione fotografata il 21 aprile scorso. Ecco i numeri.

OSPITI

Sui 2108 ospiti delle 29 case di risposo bellunesi, sono stati sottoposti a tampone la metà circa, 1015. Di questi poco meno di un quarto, ovvero 236 (il 23,25%) sono risultati positivi: l'incidenza dei positivi sul totale degli anziani dei centri servizi della provincia è del 10,7% (in aumento rispetto ai dati precedenti che davano una percentuale del 6% circa). Prendendo il dato dei deceduti, che nella tabella della Regione è di 39 ospiti delle case di riposo bellunesi, il risultato è che sono morti il 3,84% dei positivi. 53 anziani positivi sono ancora ricoverati negli ospedali. Gli altri sono nelle strutture, nelle apposite aree separate, o asintomatici. Infine il dato degli ospiti con test rapido effettuato: sono ad oggi 1988, ma in molti casi il test si è rivelato inattendibile. Proprio a Trichiana una ospite risultata negativa, era stata messa con altri negati, ma poi il tampone ha rivelato che era positiva. In altri casi l'ospite negativa al test rapido era deceduta con tutti i sintomi da coronavirus.

OPERATORI

Va meglio sul fronte degli operatori che lavorano nelle strutture. I positivi sono il 5,3% del totale. Sono 2114 gli oss totali impiegati nelle case di riposo provinciali. Di questi 1464 sono stati sottoposti al tampone: 113 sono risultati positivi al Covid 19. Sul fronte degli operatori comunque i dati, rapportati a quelli precedenti del 15 aprile, dimostrano un aumento dei contagi: allora gli operatori positivi avevano un'incidenza del 3,6%.

I FOCOLAI

Dopo l'emergenza nelle strutture dell'Alpago (Puos e Santa Croce), dove a marzo ci furono i primi contagi e i decessi, i casi più eclatanti sono stati quelli di Padre Kolbe, dove si continua a morire e delle due strutture di Trichiana e Mel a Borgo Valbelluna. Alla Padre Kolbe sono 91 i contagiati, su un totale di circa 150 ospiti. Sono ormai diversi i decessi, almeno una decina. A Trichiana invece sono 53 i positivi a Trichiana. Su 47 ospiti presenti, 39 presentano tampone positivo e altri 14, sempre con tampone positivo, sono accolti presso strutture ospedaliere o ospedale di comunità. Anche qui i decessi hanno superato la decina. A Mel sono 36 i positivi totali. Su 86 ospiti presenti 29 presentano tampone positivo e altri 7, sempre con tampone positivo, sono accolti presso strutture ospedaliere.

