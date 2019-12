Casa svaligiata prima di Natale: «Vi prego prendeteli»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOBELLUNO «La sensazione che si prova nello stomaco, quando ti entrano e rubano in casa è indescrivibile: bisogna passarci per comprendere quanto è dura». È ancora sotto choc Lina Reolon, l'infermiera 49enne di Belluno che si è trovata la casa svaligiata martedì sera, al rientro dal lavoro. Ha perso per sempre i ricordi della mamma morta: la fede nuziale, catenina e orecchini del genitore. E lei è rassegnata: «So che non li rivedrò più». La donna, ieri nella denuncia fatta in questura, ai poliziotti ha chiesto solo una cosa:...