LA PAURA

BELLUNO Casa pericolante, crollano ponteggio e calcinacci in strada: la Sp 1 chiusa a Visome, per andare in Sinistra Piave la strada obbligata ora è Col Cavalier. Paura ieri, nel tardo pomeriggio, in via Montegrappa, in un punto nero della viabilità comunale tra la chiesetta del complesso di Villa Buzzati da un lato e una casa dall'altro. Ebbene proprio quella casa, una struttura pericolante dell'eredità Buzzati, vincolata e da tempo protetta da alcuni ponteggi, è stata interessata da un parziale crollo. Il ponteggio e alcuni calcinacci sono finiti in carreggiata e solo per miracolo non sono stati coinvolti auto o ciclisti che passano frequentemente in quella strada molto trafficata. Al momento del crollo non c'era nessuno, fortunatamente. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che con operai di Veneto Strade, competenti per la sp1, e operai comunali hanno messo in sicurezza l'area. È stato sgombrato dalla strada il ponteggio precipitato che metteva in sicurezza l'abitazione e i tavolati e parte di muratura finiti a terra. Eliminate poi altre parti pericolanti che erano rimaste sul fabbricato: sassi e un camino. La situazione però è ancora precaria e per questo si è deciso di chiudere la strada. E ieri in serata Veneto strade ha comunicato la chiusura «della sp 1 della Sinistra Piave dalla progressiva km 8+665 (loc. bivio Anconetta) alla progressiva km 9+400 ca (loc. Rotatoria di Visome) per caduta materiali, intonaci, tavolame del tetto da fabbricato lato sinistro alla sede stradale».

Da tempo la Fiab (amici della bicicletta) denuncia la pericolosità di quel tratto che aveva proposto di rendere a senso unico. Una settimana fa l'associazione ha chiesto anche di mettere il limite di 30 chilometri all'ora e realizzare dissuasori.

