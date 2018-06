Casa imbrattata, proprietari in Procura «Vogliamo sapere il nome dei vandali»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOBELLUNO Vogliono sapere chi imbratta puntualmente la loro proprietà. Per questo non si fermano di fronte all'archiviazione dell'inchiesta disposta dalla Procura, ma si opporranno di fronte al gip, chiedendo nuove indagini. Vogliono andare fino un fono i coniugi proprietari dello stabile nella zona di piazzale Resistenza, che al piano terra ospita anche un'estetica. La casa, che si trova in via Luigi Corte vicino allo stadio, è periodicamente oggetto delle attenzioni degli ignoti writers bellunesi. Due le incursioni negli ultimi due...