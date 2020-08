IL FUTURO DEL COLLE

BELLUNO Una lettera aperta al Nevegal. A spedirla al Colle è Celeste Balcon per anni consigliere comunale e innamorato dalle sua montagna

«Caro Nevegàl, ti scrivo sono rammaricato che tu sia rimasto orfano anche della seggiovia. Alti e bassi si sono succeduti, purtroppo si è andati sempre più nel segno negativo. Quante volte si è sentito dire rilancio del Colle, ma più che rilanci si è trattato di parole al vento o spot, salvo qualche sporadico episodio, come la corsa automobilistica in salita che desta sempre attrattiva (la cronoscalata Alpe del Nevegàl). Ricordo i tempi in cui la gente saliva in cresta con gli sci in spalla. Poi arrivò la vecchia seggiovia e il tutto si animò. Si costruirono case e la vita sull'altopiano si animò. Ricordo pure la festa nazionale della montagna che hai ospitato: quanta gente a farti festa. Arrivarono le Universiadi e tutto presagiva per il meglio, con la neve caduta copiosamente alla vigila della manifestazione tanto che qualcuno parlò di miracolo. Passata la festa, tutto riprese il declino fino a che non arrivò la tappa a cronometro del Giro d'Italia del 2011: quanta gente a fare da contorno alla corsa rosa, occasione più unica che rara per dare una forte spinta, ma ahimè tutto è stato lasciato alla deriva. Si è cercata e avviata qualche iniziativa per renderti abitabile con l'avvento di una scuola Svizzera, progetto lasciato poi cadere nel vuoto come pure la ventilata cabinovia che dalla città doveva portarti la gente su in cima, ma non si è visto niente. Poi la goccia che ha fatto traboccare il vaso: il fallimento della Nis, cui ha seguito l'intento di qualcuno di poter far ripartire il comprensorio, ma sappiamo bene che varie concause e balzelli hanno fatto sì che le buone intenzioni e l'impegno non siano bastati. Dimenticavo, caro Nevegàl, che anche Vaia ti ha dato una grossa strigliata. Qualcuno predica che la stagione invernale potrebbe essere salvata, converrai anche tu mio caro Nevegal che per sciare ci vogliono la neve e gli impianti funzionanti e che non si scia sulle chiacchiere». (Fe.Fa.)

