Carnevale Castionese, si alza il sipario In calendario divertimento e cultura

L'INIZIATIVABELLUNO Cinquantanove e non sentirli. Il Carnevale Castionese è in piena forma, a dispetto della veneranda età. E tra una settimana ne darà prova. Sdoppiandosi. Anche quest'anno le mascherine e i carri della Pro Loco Pieve Castionese passeranno il Piave e proporranno la festa in città, sul liston. Più che santificare le feste, il gruppo sempre pimpante di Maurizio Fontanelle (in foto) ha deciso di moltiplicare le feste. A quanto pare, funziona.IL PROGRAMMAIl Carnevale Castionese alzerà il sipario sabato 23 febbraio. Ed è...