A Carnevale frittelle, crostoli...e alcol. Raffica di controlli sulle strade della provincia nei giorni scorsi da parte della Polizia stradale di Belluno, diretta dal comandante Franco Fabbri: nove patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza, con limiti ben oltre la soglia consentita dal Codice della Strada. C'è stato ben poco da scherzare, insomma, al momento di soffiare nel palloncino per i conducenti fermati dagli agenti e trovati positivi al test dell'alcol. Il bilancio è stato da brividi: su 283 veicoli controllati, le patenti ritirate nove, le carte di circolazione ritirate 5. Poi sono 2 le auto sottoposte a fermo amministrativo e 2 anche quelle sottoposte a sequestro amministrativo per confisca. Nel complesso, 344 punti della patente decurtati. Fra gli automobilisti sorpresi dopo aver alzato il gomito, due sono risultati con un tasso rientrante nella prima fascia, quella da 0,51 a 0,80 g/l, quindi puniti con una multa variabile tra 544 e 2.174 euro, con la sospensione della patente da tre a sei mesi e con la decurtazione di 10 punti dalla patente. Tre, infine, sono stati trovati nella seconda fascia, con indice di alcol nel sangue compreso tra 0,81 e 1.50 g/l, punito con multa ben più salata, da 800 a 3200 euro, sospensione della patente da 6 a 12 mesi, decurtazione di 10 punti e arresto fino a sei mesi.

