Carenza di tecnici e Confindustria lancia un appello

LAVORO CERCASIBELLUNO Cercansi tecnici. Disperatamente. Le imprese della provincia fanno i conti con la carenza di personale specializzato. Dall'occhialeria al metalmeccanico, mancano figure professionali precise. Tradotto, significa che ci sono posti di lavoro. O meglio, ci sarebbero. Perché prima deve arrivare la formazione. Il tema sembra banale, ma ne va della tenuta lavorativa del Bellunese, oltre che dell'Italia intera. E non è per niente scontato, soprattutto in un periodo come questo, di scelta della scuola superiore (le iscrizioni...