Carabinieri: la storia raccontata dalle divise

LA MOSTRABELLUNO Sono passati 100 anni, due guerre, ma i valori e l'impegno dei carabinieri, e il loro ruolo fondamentale, nella società sembra rimasto immutato. È la sensazione che si ha entrando alla mostra di divise storiche dell'Arma che è stata allestita, in occasione dell'annuale numero 203 dei carabinieri, al quattordicesimo Nucleo elicotteri in città, vicino all'aeroporto, in via San Pietro in Campo. L'evento è stato presentato nei giorni scorsi dal curatore, carabiniere in pensione Mauro Sartorel, alla presenza del comandante...