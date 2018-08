CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CARABINIERIBELLUNO Il Comando provinciale carabinieri di Belluno dal 10 settembre avrà un nuovo comandante. A reggere l'Arma provinciale arriverà il colonnello Francesco Rastelli, attualmente al comando del reparto operativo di Padova. E proprio alla città del Santo, con nuovo incarico, per ora non comunicato, andrà il colonnello Giorgio Sulpizi, attuale comandante provinciale. Termina così il capitolo bellunese per il colonnello, arrivato 4 anni fa, quando subentrò al collega Massimo Cucchini. Sulpizi è nato a Roma, 50 anni, sposato,...