Capodanno più sicuro no ai botti e alle lattine

DAL COMUNEBELLUNO Capodanno più sicuro nel capoluogo: il sindaco Jacopo Massaro ha predisposto due ordinanze che permetteranno di trascorrere la notte di San Silvestro in maggior sicurezza. La prima riguarda la questione botti e petardi: «In queste ore, la Protezione Civile regionale ha diramato un'allerta per vento forte per le prossime giornate, - spiega Massaro e questa situazione, aggiunta allo stato di siccità che stiamo affrontando, rischia di aumentare i rischi di incendio. Per questo, estenderemo il divieto di accensione fuochi,...