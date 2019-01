Capodanno in piazza: l'invasione dei 5mila

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA FESTABELLUNO È stata una festa senza eccessi, pochi i botti ma nemmeno ubriachi. L'ordinanza del sindaco Massaro che vietava mortaretti e fuochi d'artificio e di portare in piazza Martiri lattine e bottiglie in vetro ha funzionato a dovere. Auguri ed abbracci nell'aria di mezzanotte. In piazza dei Martiri si respira voglia di stare bene, in compagnia. Ci sono ragazzini e ragazzine che ballano al ritmo dei brani disco, ma, pure, tanti tanti bambini con mamme e papà. Tutti contenti per il Capodanno 2019: nessuno si è fatto male, ha...