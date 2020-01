Capodanno, festa con la droga: presi

I CONTROLLI

BELLUNO Chi si fumava lo spinello tranquillamente, fermo nelle vie del centro di Cortina, di fronte al bar. Chi andava a sciare con la scorta di droga per le feste. Chi a 15 anni si faceva una canna in strada. Capodanno di eccessi in tutta la provincia: molti giovani volevano festeggiare all'insegna del consumo di stupefacenti. Per questo nelle giornate del 30 e 31 dicembre sono scattati i servizi di prevenzione degli uomini dell'Arma con controlli specifici per la repressione dell'uso di sostanze stupefacente nel Feltrino e nell'ombelico dei festeggiamenti in questi giorni, ovvero Cortina. In questo caso i carabinieri hanno agito la notte di San Silvestro con controlli anche nei locali nella notte del 31.

NEL FELTRINO

Nel servizio coordinato di controllo del territorio svolto il 30 e 31 dicembre in tutto il Feltrino hanno operato gli uomini della Compagnia carabinieri di Feltre, con l'ausilio anche del nucleo cinofilo carabinieri di Torreglia (Pd). «Sono stati effettuati - spiegano dal comando provinciale dell'Arma - numerosi controlli preventivi ai molti veicoli in transito sulle principali arterie per il periodo festivo, nonché in zone dove maggiormente possibile individuare consumatori di stupefacenti». L'attività ha visto impiegati 31 uomini e 14 mezzi specificatamente dedicati, in aggiunta ai normali servizi. Il bilancio è di 15 grammi di stupefacente (hashish e marijuana) sequestrati, oltre ad alcuni spinelli già confezionati. «Sono state svolte quindi 3 perquisizioni domiciliari - proseguono dall'Arma - e ad alcuni veicoli fermati a campione tra quelli soggetti ai normali controlli». Nel complesso sono state controllate 100 autovetture e 160 persone, 3 esercizi pubblici. Sono stati segnalati in via amministrativa, come consumatori, 3 persone di cui 2 del Feltrino. Si tratta di D.O. 35 anni, N.R. 20 anni e Z.A. di 40 anni residente in Lombardia. Tutti sono stati fermati nel corso di controlli stradali. «Sono state elevate inoltre alcune contravvenzioni per inosservanze del codice della strada per mancato uso di cinture - sottolineano in carabinieri -, l'immancabile utilizzo del telefono cellulare e revisione scaduta nonché un ritiro carta di circolazione per modifiche al veicolo senza essere sottoposte a collaudo».

A CORTINA

Più spregiudicati invece i festeggiamenti nella Perla delle Dolomiti. Un 24enne di Reggio Emilia alle 4.30 della notte di Capodanno si stava fumando uno spinello di fronte allo Ski bar. All'arrivo dei carabinieri è stata sequestrata la canna fatta di marijuana e il ragazzo è stato segnalato alla Prefettura in via amministrativa. Segnalato anche un minorenne romano di 15 anni che stava facendo altrettanto: stava fumando una canna all'aperto, festeggiando l'arrivo del 2020. Un'abitudine che pare sempre più consolidata quella di consumare droga all'aperto, che spesso viene anche giustificata da coetanei e sfoghi sui social network.

