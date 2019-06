«Capitano marocchino, non è degno»: sergente a processo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOBELLUNO «'sto marocchino di m... gliela farò pagare in un modo o nell'altro. Non è degno di stare nell'Esercito Italiano. Ha rubato un posto in Accademia ad un italiano vero». Questa volta i veleni della caserma Salsa sono andati ben al di là delle vicende che hanno già occupato processi in Tribunale a Belluno. Sarebbero sfociati nel razzismo. Il processo questa volta si celebra al Tribunale militare di Verona e vede imputato il sergente maggiore Capo Carmelo Lo Manto, 45enne residente in provincia di Vicenza, effettivo al 7°...