Caos-rifiuti a Nogarè: il sistema è da ritarare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA DENUNCIABELLUNO Spazzatura a terra, alla piazzola di Nogarè. La segnalazione di un cittadino, con tanto di foto a dimostrazione di come la campana della carta fosse piena all'inverosimile e a terra ci fosse il disastro di rifiuti, spinge l'amministratore unico di Bellunum Davide Lucicesare a qualche spiegazione. «Stiamo facendo tentativi per ritarare il sistema rivela -, sono prove che facciamo di continuo per migliorare sempre il servizio. In particolare ora stiamo cercando di capire come distribuire in maniera efficiente i bidoni dopo...