Caos assegno divorzile: gli avvocati in convegno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

A un anno dal terremoto della sentenza della Cassazione che stabilì che l'assegno di divorzio non possa più essere garantito a chi ha i mezzi per provvedere a se stesso, gli avvocati bellunesi fanno il punto in un incontro dal titolo Il diritto al mantenimento quando il matrimonio non c'è più. Il convegno si terrà il 18 maggio al centro congressi Sala Muccin, in piazza Piloni 11 dalle 14.30 alle 18. È organizzato da Apf (l'associazione avvocati per le persone e le famiglie), con il patrocinio dell'Ordine degli avvocati di Belluno. Tra i...