Canti, poesie e i bimbi-angioletti alla Don Bosco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA TRADIZIONEBELLUNO Tenuto conto dei rovinosi eventi alluvionali di fine ottobre dello scorso anno, la Scuola per l'ìnfanzia Don Bosco dell'omonima parrocchia salesiana retta da don Guido Novella, ha deciso di ridimensionare la classica festa natalizia prima delle vacanze e si è temporaneamente trasferita nella cappella del vicino Istituto Agosti, per partecipare alla celebrazione della messa, animata con poesie, canti e preghiere dagli stessi piccoli ospiti dell'istituzione di via Majer. Poi, graditissima sorpresa, l'esecuzione di tre...