BELLUNO Non vedenti, cani e scale mobili: il caso continua. Dopo la condanna della Corte d'appello di Venezia, sezione IV Civile, con sentenza depositata il 28 aprile, oggi il Comune di Belluno impugna la pronuncia e si rivolge alla Corte di Cassazione. Per portare avanti la causa e ottenere giustizia, o quantomeno dipanare una questione che sembra piuttosto complicata e dove norme su norme si sovrappongono aprendo interpretazioni opposte tra loro. Palazzo Rosso ha dato mandato all'avvocato Francesco Curato di Venezia, per una spesa stimata di 5.189 euro. «Vogliamo approfondire dichiara la vicesindaco Lucia Olivotto - abbiamo tutto l'interesse di comprendere a fondo la normativa e di dirimere la controversia. La sentenza di secondo grado ci dice che abbiamo torto, ma la Corte di Cassazione verifica le questioni solo nella legittimità, senza entrare nel merito». C'è voglia di capire e di far valere le proprie ragioni, perché si è trattato di tutt'altro che di un gesto discriminatorio. L'amministrazione e la società Bellunum, alla quale è affidata la gestione delle scale mobili, hanno sempre motivato il divieto di utilizzo dell'impianto da parte degli animali spiegando come, per la sua forte pendenza, la scale rientri nella categoria degli impianti a fune da cui, per normativa, gli animali sono esclusi. Ma l'avvocato Chiara Frare nella sentenza che ha ribadito il presunto torto del Comune capoluogo al gruppo di non vedenti che il 9 maggio del 2015 ha provato a usare la scala con i loro cani guida, ha parlato di discriminazione commentando: «Una sentenza importantissima, un grande passo in avanti per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità, vittime di discriminazioni». Il gruppo, che era stato fermato da Bellunum nell'atto di salire con i propri amici a quattro zampe, non era rappresentativo dell'Unione Ciechi e Ipovedenti di Belluno ed era formato da bellunesi e da amici in visita arrivati da altre province. (al. tr.)

