IL CASO

BELLUNO Quello che si vociferava da settimane nei corridoi del palazzo di giustizia è scoppiato. Il caso cani che ha innescato un terremoto tra Procura e Tribunale è finito con un ordine di servizio al vetriolo emesso dal procuratore Paolo Luca e affisso ieri all'entrata di palazzo di giustizia. Fu proprio il procuratore Luca, prima di Natale, a vietare l'ingresso agli animali. Un ordine di servizio scattato dopo che un avvocato era stato visto girare con il suo border collie nei corridoi. Il procuratore, responsabile della sicurezza del palazzo, aveva deciso di adottare questo provvedimento. Una scelta che non è stata presa bene dalla presidente del Tribunale Antonella Coniglio, che con un ordine non scritto, invece aveva da anni ammesso i cani in Tribunale (non nelle aule ovviamente). E alla fine il procuratore ha ceduto e ha ritirato il suo divieto.

IL DIVIETO

L'ingresso ai cani era permesso dalla presidente Coniglio, che aveva fatto così del palazzo di giustizia bellunese un luogo pet friendly, come si dice oggi. Un'idea, la sua, sicuramente moderna e internazionale, Negli Usa esistono addirittura i courthouse dogs, ovvero cani che aiutano le vittime di abusi e violenze, soprattutto bambini ad affrontare un processo è stressante. Ma sono cani addestrati e la preoccupazione che spinse il procuratore Luca a emettere il divieto era proprio la sicurezza. All'ingresso i vigilanti della Mondialpol controllano se qualcuno entra con armi e tutti sanno che un cane di determinate razze può essere usato come un'arma. Potrebbe essere aizzato contro i giudici e potrebbe creare situazioni di pericolo. Questa la ragione di quel provvedimento del 22 dicembre scorso, che però ha innescato sicuramente delle reazioni da parte della presidente.

LA GUERRA

Nessuno dei due contendenti parla, ma svela tutto l'ordine di servizio affisso ieri. «Preso atto - scrive il procuratore Luca - della contrarietà manifestata dalla presidente nei confronti del precedente ordine e recepite le indicazioni formulate in sede distrettuale..». Insomma il caso è finito addirittura alla Corte d'Appello di Venezia e alla fine il procuratore ha fatto dietrofront: i cani possono entrare, ma solo con museruola, guinzaglio e di lunghezza non superiore a un metro e mezzo.

