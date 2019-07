Cane morsicatore senza controllo: «Occorre intervenire»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOBELLUNO Ennesimo caso di cane morsicatore, ma l'animale è fuggito e non si trova da due mesi. L'organizzazione di volontariato Siamo Tutti Animali, avverte: «Quello che è certo è che se l'animale non è stato ucciso (come si sospetta, ndr), abbiamo un cane aggressivo che gira libero per la provincia. Uno dei tanti lasciati liberi grazie alla maleducazione dei proprietari e all'inadeguatezza di amministrazioni comunali, settore veterinario pubblico e forze dell'ordine». L'INTERROGATIVOSe questo cane dovesse aggredire afferma...