L'amministrazione comunale di Sovramonte, guidata dal sindaco Federico Dalla Torre, con una determina dell'Ufficio Tecnico ha deciso di realizzare un accesso nuovo alle scuole del polo scolastico di Sovramonte situato a Sorriva. Per la sicurezza di entrata degli alunni e del corpo insegnanti e dei genitori alle scuole il Comune ha deciso di migliorare le entrate. È stato deciso poi di attivare un servizio di controllo degli ingressi e di garantire il mantenimento della chiusura perimetrale del complesso polo scolastico.

Attorno alla struttura della scuola è in corso la realizzazione del museo comunale ricavato dalla trasformazione dell'edificio della biblioteca. L'amministrazione motiva di più comunicando anche che nella primavera prossima inizieranno dall'Impresa Zugliani di Fiera di Primiero i lavori di costruzione della nuova palestra sul luogo della vecchia demolita nel 2015. Gli inconvenienti progettuali sono stati superati per dare alla struttura una possibilità di avvenire anche economico con tornei omologati dal Coni. Queste strutture richiedon, per la sicurezza dell'utenza scolastica un maggior controllo tecnovisivo, per cui si prevede di motorizzare il cancello esistente in modo che sia gestibile dall'interno e di installare pure l'impianto di videocitofono collegato all'apertura pedonale del cancello di entrata alle scuole. I lavori per gli accessi carrai e pedonali saranno realizzati dalla ditta Elettrosystem Costruzioni Elettriche di Moretton e Argenta di Cesiomaggiore per il prezzo di 4mila566 euro oltre all'Iva al 22%, per un totale complessivo di 5mila570,52 euro.

