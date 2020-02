I festeggiamenti del Carnevale sono arrivati fino a domenica, ma ora basta. Al martedì grasso si dovrà rinunciare. Ieri in piazza a Belluno la sfilata dei carri allegorici è andata in scena ugualmente, ma per gli appuntamenti previsti oggi e nei prossimi giorni ci si atterrà alle direttive della Regione che impone lo stop a tutte le manifestazioni pubbliche. E così la tombola di questa sera alle scuole medie di Castion è stata annullata, forse lo sarà anche l'appuntamento di oggi alle 20.30 al Centro Giovanni XXIII dove era in programma la presentazione del libro del conduttore televisivo Massimiliano Ossini. «Stiamo riflettendo sul da farsi anche per quanto riguarda l'avvio della stagione teatrale al San Gaetano spiega Maurizio Fontanelle, presidente della Pro Loco Pieve Castionese -, prevista il 29». Non ha ancora assunto una decisione certa nemmeno il Consorzio Belluno Centro Storico in merito al gran finale del Carnevale di martedì grasso in centro città. «Se l'ordinanza parla di divieti per tutte le manifestazioni probabilmente annulleremo la festa dichiara la presidente del sodalizio di commercianti, Annamaria Bristot -, ma ancora non ne abbiamo parlato».

