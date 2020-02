CANALE D'AGORDO

Una sfida alla crisi del commercio in salsa agordina. Tante botteghe anche nella valle abbassano le serrande mentre Laura da deciso addirittura di fare il bis. Oltre allo storico negozio di famiglia di Canale d'Agordo, Laura Fontana, 32 anni mamma di Manuel un bimbo di soli dodici mesi ha deciso, infatti, di inaugurare una boutique di biancheria intima mettendo a disposizione la sua esperienza nel commercio che l'esercente ha ben impressa del Dna essendo figlia e nipote di due donne che hanno trascorso una vita dietro il bancone della merceria. E non solo aumenterà i punti vendita ma darà lavoro a ben due commesse.

L'INAUGURAZIONE

A giorni ad Agordo taglierà il nastro Intimo e Moda da Laura di maglieria e di intimo dove lavoreranno ben due commesse. Una sfida quella di Laura di investire in valle, di credere che ci sia ancora lo spazio per i negozi dove poter avere e instaurare ancora un rapporto umano e di fiducia tra i clienti e i titolari sfidando così le grandi multinazionali delle vendite via Web.

LA STORIA

Da otto anni Laura gestisce a Canale d'Agordo un piccolo negozio di maglieria, intimo che un tempo vendeva anche filati che ha alle spalle una lunga storia imprenditoriale. «Ho ereditato il negozio di Canale da mia mamma Elda che a sua volta l'aveva avuto da mia nonna Cesira. Ora ho deciso - spiega decisa Laura Fontana - che è giunto il momento di potermi ingrandire puntando anche su altri prodotti, qui dove sono ora non c'erano però le condizioni adatte. Così ho provato a Falcade ma non ho trovato il negozio che aveva le caratteristiche che volevo. Poi un giorno casualmente sono passata per Agordo e ho visto una bottegas in piazza, con posizione centrale che poteva fare al caso mio. Mi sono informata, il negozio era disponibile e quindi dopo una piccola parentesi di riflessione, anche sostenuta e spinta da mio marito Morris ho deciso di fare questo passo che spero sia quello giusto».

DUE PUNTI VENDITA

La cosa importante però è che comunque Laura non chiuderà il negozio di Canale per spostarsi ad Agordo, quello originario rimarrà aperto. «Mi sembrava sbagliato chiudere a Canale per aprire da un'altra parte considerato che a questo negozio ci sono affezionata perché fa parte della storia della mia famiglia. Ecco quindi che ho cercato di diversificare l'offerta nel negozio di Agordo porterò solo l'abbigliamento intimo, uomo e donna mentre nel negozio di Canale rimarrà la merceria e l'abbigliamento per bambino.

LE ASSUNZIONI

Una attività questa che aperta porterà all' assunzione di due nuove commesse con il contratto part-time. «Ho assunto due ragazze che hanno già una buona esperienza nel settore delle vendite e sono convinta che avrò due ottime collaboratrici che sanno il fatto loro. Poi faremo dei turni a rotazione nei due negozi così che possiamo avere una gestione globale dei due negozi». «Spero di avere fatto la cosa migliore anche perché questo passo o lo facevo ora a trentadue anni o non lo facevo più. Devo dire che una iniezione di positività me lo hanno dato i social dove alla notizia di questo nuovo punto vendita ad Agordo ho avuto veramente tantissimi commenti positivi. Poi diciamo ho già una buona clientela che da Agordo veniva a Canale appositamente per acquistare da me. Tanto più ora dovrei averla che il negozio lo trovano ad Agordo».

Dario Fontanive

