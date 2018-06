Canale ancora in lutto incorona Colcergnan «Niente festa per ora»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CANALEDi nuovo in sella. Flavio Colcergan torna a guidare il Municipio di Canale d'Agordo che lo vide primo cittadino, per due mandati, tra il 1999 e il 2008. La lista civica Un progetto per Canale ha la meglio, per 50 voti, sull'altra civica, Progetto per la comunità e il territorio, capeggiata da Giulia Fiocco. Sono sei i punti percentuali che dividono i due candidati: 375 preferenze (53,57%) per Colcergnan e 325 preferenze per Fiocco (46,42%). RICORDANDO DE ROCCOAlle urne, va ricordato, Canale è andata con il lutto al braccio. Tant'è che...