Campo, tribuna, servizi: è il sogno Cavarzanello

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROGETTOBELLUNO Il Milan ha Milanello, Cavarzano potrebbe avere Cavarzanello. Il condizionale è d'obbligo, ma intanto l'idea c'è: la squadra di calcio giallorossa sogna un centro sportivo all'ultimo grido, con campo in erba sintetica, tribune coperte, palestra e magazzino. Una vera e propria cittadella dello sport, da società professionista non certo da squadra dilettante di provincia. Eppure, il Cavarzano ha sempre fatto le cose in grande. «Non siamo professionisti, ma vogliamo essere professionali» assicura il presidente Claudio...