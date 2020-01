«Campo scuola, storia finita»

IL DISAPPUNTO

BELLUNO Se provassimo a dire la parola San Marco di Auronzo, in piazza Campedel a mezzogiorno di un sabato, quanti vedremmo voltarsi illuminati da un sorriso? Se lo sta chiedendo Andrea Niero, docente di lettere nella scuola secondaria superiore. «A quanti, adulti giovani, impegnati nelle attività lavorative più disparate, vedremmo brillare gli occhi nel ricordo che le parole Campo Scuola invernale nella Villa Gregoriana evocano? Qui, tra Natale e Capodanno di moltissimi inverni, sono nate nella naturalezza di una sana compagnia, del gioco, dell'animazione intorno a temi profondi, umani e cristiani, relazioni tra giovani che poi sono cresciute in amicizie durature e molte anche in vita coniugale e in nuove famiglie. Ricordo che alcuni Capodanni la Mezzanotte coglieva quasi trecento ragazzi delle nostre Diocesi abbracciati a farsi gli auguri. Vero è che questa ricchezza non si è realizzata da sola, ma grazie alla presenza di alcune figure. Per questo vanno ricordati e ringraziati il vescovo Giuseppe Andrich, e la pedagoga Emilietta De Bona e Don Mario Doriguzzi. La notizia che quest'anno il Campo Scuola non si è svolto lascia a me e a molti altri un'amarezza pensierosa che porta a riflettere. È evidente la sensazione di vuoto che tale mancanza lascerà nella nostra già desolata realtà giovanile, anche locale, già privata di altre occasioni di incontro e di crescita vera».

Gli risponde a stretto giro don Roberto, responsabile della pastorale giovanile: «Carissimo Andrea, la notizia dell'interruzione di questa tradizione so che ha fatto presto il giro di chi, da generazioni, ne era legato suscitando sconcerto o, quanto meno, perplessità. Sono felice di poter rispondere a una voce che - direi finalmente - si è levata. È toccato a me sancire la fine (forse definitiva) di un'esperienza che da ormai anni manifesta segni di profonda crisi arrivando l'anno scorso a vedere la presenza di 36 componenti (animatori compresi). Sia dal punto di vista della valenza educativa di questa proposta, ben lontana dal passato glorioso a cui tu giustamente fai riferimento (alcune derive mi hanno lasciato di stucco..), sia dal punto di vista della presenza e dell'azione degli animatori con cui ho fatto fatica a creare collaborazione. Ho tentato collaborazioni con altre realtà, magari spostando i giorni o mutando il target, ma nessuno in questi mesi si è fatto vivo. In diocesi c'erano decine di cappellani giovani che capillarmente lavoravano con i gruppi nelle loro comunità parrocchiali. Ora, caro Andrea, la situazione è molto cambiata per la pastorale giovanile, come molto cambiati sono i giovani stessi. Forse, un'esperienza che ha fatto tanto del bene come san Marco, così com'è non attrae, a loro non dice più tanto e forse vale la pena provare altre strade..o da inserire in un percorso più ampio. Non pretendo di aver fatto la scelta giusta chiudendo il campo, ma a queste condizioni non potevo fare altrimenti. Buon anno! don Roberto».

Laura Cenni

