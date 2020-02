Sarà la pista agonistica Lino Lacedelli alle Cinque Torri ad accogliere i campionati italiani di sci della Federazione sport invernali paralimpici. È dello sci club Druscié l'organizzazione dell'evento, in calendario il 7 e 8 marzo prossimo. Sarà coordinata dal presidente Flavio Alberti; il direttore di gara sarà Luca Lacedelli. Per il sodalizio ampezzano ci sarà la possibilità di vedere in pista René De Silvestro, atleta di punta di questa disciplina, nella specialità sitting, con gli sciatori alloggiati su un speciale monosci. «Dopo l'impegno agonistico, in particolare con René De Silvestro, azzurro di Coppa del mondo e protagonista a Mondiali e Olimpiadi, ora ci cimentiamo con un impegno organizzativo - commenta il presidente Alberti con il fondamentale aiuto del comune, con Luca Lacedelli direttore di gara, un nostro tecnico che da anni segue lo sci paralimpico. Un'occasione per far crescere un movimento che negli ultimi anni ha regalato moltissimo allo sport italiano». Venerdì 6 marzo ci saranno gli allenamenti, lungo due linee disponibili, grazie all'ampiezza del nuovo tracciato, un'opera che rientra fra i lavori strategici per i Mondiali di sci alpino Cortina 2021. In serata la riunione dei capisquadra sarà accolta nell'aula consiliare del municipio. Sabato 7 marzo ci saranno le due manche di slalom gigante, con partenza alle 9.30 e alle 12; la cerimonia di premiazione è fissata alle 17, ancora in municipio, seguita dalla nuova riunione dei capisquadra. Domenica 8 marzo ci sarà la gara di slalom, con la prima discesa alle 9.30, la seconda alle 12. La cerimonia di premiazione e di chiusura dei campionati avverrà in pista, nella zona del traguardo, a Bain de Dones. Le iscrizioni si chiudono sabato 29 febbraio. MDib.

