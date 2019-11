Campagna in campo anche con le magliette

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mondo dello sport e donatori del sangue insieme per insegnare soprattutto ai giovani i corretti stili di vita da seguire per crescere bene e in salute. Ed una squadra che sulle sue maglie diffonderà il messaggio dell'importanza di donare il sangue. Avviene a Sedico dove l'Union San Giorgio Sedico, attraverso il coordinamento del suo settore giovanile, e insieme alla locale sezione del Donatori di sangue, ne ha parlato nel primo incontro stagionale per la scuola calcio con la nutrizionista Annarita Gambalonga. La serata Stili di vita, sport e...