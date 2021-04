Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA PAURABELLUNO Allarme ieri pomeriggio per un uomo rimasto intossicato a causa del fumo dovuto a una canna fumaria che non funzionava, in una casa di Sopracroda. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i sanitari che lo hanno portato all'ospedale.L'allarme è scattato intorno alle 16, per il fumo che c'era in quella abitazione, notato dagli abitanti. I pompieri sono accorsi, con l'ambulanza; il 66enne che era all'interno, vigile e non...