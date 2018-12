CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CAMBIO DI PASSOBELLUNO (A.Tr.) Inversione di marcia per Poste Italiane: 35 nuove assunzioni, dopo anni di esodi. Anno nuovo vita nuova oggi che solo nel Bellunese verranno assunte decine di persone sembra essere arrivato il tempo di lasciarsi alle spalle esodi e conseguente riduzione degli orari di apertura degli uffici di periferia. Questi i numeri per Belluno, per meglio cogliere la portata di quanto accadrà fra pochissimi giorni. Nella sportelleria sono previsti 21 ingressi, per i portalettere si parla di 5 assunzioni, con stabilizzazione...