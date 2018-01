CAMBIO DELLA GUARDIA BELLUNO Affluenza bassa, ma non bassissima. Sicuramente

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CAMBIO DELLA GUARDIABELLUNO Affluenza bassa, ma non bassissima. Sicuramente più alta delle aspettative. Al rinnovo per il consiglio provinciale ha votato il 55% dei grandi elettori (cioè sindaci e consiglieri comunali). Vale a dire 390 dei 711 aventi diritto. Tutto normale. Le elezioni provinciali non avevano nulla da chiedere, visto che c'erano dieci posti per dieci candidati; in più l'appuntamento elettorale cadeva in una giornata da bollino nero per gli spostamenti (e il seggio, unico, era a Palazzo Piloni, per cui difficile da...