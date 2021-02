POLITICA

BELLUNO Cosa ha fatto, fino ad ora, il sindaco Massaro sul continuo impoverimento dei servizi sanitari a carico della Usl Dolomiti? Lo chiede, con un'apposita interrogazione, il consigliere Fabio Rufus Bristot (Gruppo Misto) e lo fa sulla scorta della mozione approvata il 28 settembre 2020. L'assemblea di Palazzo Rosso dava pieno mandato a Massaro di «coinvolgere tutti i Comuni della provincia di Belluno, inviando a sindaci e presidente della Provincia stessa la mozione affinché venissero approvate e sottoposte alla Regione delle proposte unitarie volta a salvaguardare la sanità Bellunese da ulteriori tagli e depotenziamenti». Bristot prosegue ricordando che nei prossimi giorni, «l'attuale Direzione dell'Usl Dolomiti verrà finalmente sostituta», la speranza è che il Presidente della Regione Veneto «nomini persone davvero capaci di ascoltare le espressioni e le istanze del territorio e delle sue comunità».

Bristot chiede «se il Sindaco Massaro, come atto minimo, ma non sufficiente, abbia provveduto almeno a trasmettere la mozione richiamata ai Comuni e al Presidente della Provincia e se analoga mozione sull'elisoccorso notturno sia stata parimenti portata a conoscenza degli enti locali; quali atti e azioni misurabili e tangibili (convocazioni, lettere, incontri, relazioni, analisi, prese di posizione, ecc.) abbia prodotto il sindaco Massaro nel periodo intercorso dalla data di approvazione della mozione ad oggi». Un periodo di 4 mesi che «sarebbero stati sufficienti per finalizzare e creare almeno quel tavolo di lavoro assolutamente necessario per dare consapevolezza e fare alzare la testa a questa provincia piegata sempre alla logica del contentonse (atteggiamento endemico: vittimista, da una parte, e incapace, dall'altra, di fare massa critica ed azioni comuni ed efficaci da indirizzare a Venezia sul tema della sanità e a Roma per altri temi)». Rufus chiede poi quali azioni il sindaco abbia in essere di promuovere o attuare «al fine di garantire un orientamento preciso della Regione affinché questa provincia possa dotarsi di una Direzione dell'Usl che difenda gli ospedali del territorio, con particolare riferimento a quelli di Agordo e Pieve di Cadore, ma soprattutto a difesa dell'Ospedale San Martino di Belluno così generoso da aver perso negli ultimi anni a causa delle scelte gestionali dell'attuale Direzione autentici pezzi, in termini di servizi e qualità, depauperato di piccole eccellenze guadagnate nel tempo, il cui elenco sarebbe oltremodo lungo». (Fe.Fa.)

