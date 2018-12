Cambio al Servizio igiene la dottoressa Mel lascia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USLBELLUNO Un altro addio in vista, per l'Usl 1 Dolomiti. Dal primo gennaio la dottoressa Rosanna Mel, dirigente medico del Servizio Igiene e Sanità Pubblica, lascerà il servizio per pensionamento. Laureata nel 1980 in Medicina e Chirurgia all'Università di Padova si è successivamente specializzata nel 1984 in Nefrologia presso la stessa Università. Nel mese di maggio del 2005 ha conseguito a Lisbona il Certificate in Travel Health Istm. A Belluno ha iniziato la sua attività nel 1987 e dal 1989 ad oggi è stata medico nel Servizio...