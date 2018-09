CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CAMBIO AI VERTICIBELLUNO Partito democratico senza la testa. Pare non essere un problema. «Non è la priorità ora», va giù dritto il deputato Roger De Menech. Da quando Erika Dal Farra si è dimessa da segretaria del Pd, che guidava dal dicembre 2013, qualche nome era girato. In realtà De Menech, butta sabbia. Tra quelli da noi suggeriti, non ne avvalla alcuno. Offre, peraltro, l'identikit: «Sarà una persona di esperienza, con tempo a disposizione da dedicare al partito, una persona che possa mettere insieme credo politico e capacità...