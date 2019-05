«Cambiatemi la valigia»: rissa, brasiliano arrestato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ARRESTOBELLUNO Non soddisfatto dell'acquisto chiede il cambio della valigia, a suo dire difettosa e ottenendo un no come risposta si arrangia da solo. È finita con le manette la lite iniziata ieri intorno alle 13, tra il cliente e i gestori cinesi dell'Mp market di via Tiziano Vecellio, 71. Sul posto i carabinieri del Radiomobile di Belluno, guidati dal comandante tenente Giorgio Bergamo. In cella a Baldenich per tentata rapina e lesioni è finito un cittadino brasiliano, domiciliato in Cadore di 46 anni. L'uomo per fuggire ha usato proprio...