«Cambiare? Con le nuove generazioni si può»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SODDISFAZIONEBELLUNO Estremamente soddisfatti gli organizzatori del progetto. Per Laura De Riz, responsabile dell'area Europa del Centro studi del Csv, il progetto «ha avuto la straordinaria occasione di dare visibilità al ruolo che il volontariato locale, nel suo silenzioso e concreto agire quotidiano, gioca in un ambito delicato quale quello dell'integrazione, e di consolidare le reti di cooperazione con le associazioni partner, gettando le basi per progettualità future». «La sera prima della consegna degli attestati ero presente...