IL DIBATTITO

BELLUNO Saperne di più per essere pronti a governare il futuro. È questo l'atteggiamento delle nuove generazioni circa il problema dei cambiamenti climatici. Se ne è discusso in un incontro tra esperti - Jacopo Gabrieli del Cnr e il naturalista e fotografo Loris De Barba - e gli allievi delle classi quinte dell'Istituto Calvi. Gabrieli ha parlato di Antropocene e delle cause dell'innalzamento della temperatura media del pianeta per poi destituire di fondamento le fake news più diffuse e fornire possibili accorgimenti individuali in contrasto al climate change. Loris De Barba ha presentato alcune foto da Riflessioni d'alta quota a cura di monsignor Leonardo Sapienza aggiungendo frasi significative dall'enciclica Laudato si' di Papa Francesco nella quale il pontefice si dice preoccupato per l'ambiente e richiama ad una maggiore responsabilità individuale. Conclusione affidata a Tamara Danieli: «Gli atteggiamenti che ostacolano le vie di soluzione vanno dalla negazione del problema all'indifferenza, alla rassegnazione comoda o alla fiducia cieca nelle soluzioni tecniche. Abbiamo bisogno di nuova solidarietà universale». Chiaro l'invito a collaborare per trovare soluzioni personali ad una grande sfida alla quale tutti dovranno dare una pronta risposta.

