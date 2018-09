Calunniò una paziente: due anni alla dottoressa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SENTENZABELLUNO Nuova condanna per la dottoressa Maria Gabriella Grossi, 52enne di Roma. Il medico, l'anno scorso, prese 3 mesi di reclusione per interruzione di pubblico servizio quando era guardia medica in Alpago. Lunedì pomeriggio, in Tribunale a Belluno, è andata peggio: è stata condannata a 2 anni di reclusione con la condizionale per l'accusa di calunnia. Avrebbe accusato ingiustamente una paziente che si era rivolta a lei per un certificato da consegnare al lavoro.La vicenda risale al 2013, ma il processo ha stentato a decollare....