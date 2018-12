Caldo senza precedenti: la città batte ogni record

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ARPAVÈ stato un 2018 più caldo e piovoso del normale, segnato indelebilmente dalla straordinaria fase di maltempo di fine ottobre che non trova riscontri nella storia meteo più recente. In questo quadro anomalo, la città capoluogo ha macinato il record storico: mai così caldo in 140 anni di rilevazioni, con un aumento delle temperature medie di 0,3 gradi centigradi. Battuto così il record del 2014. Ma il termometro non ha scherzato nemmeno su Santo Stefano e Forno di Zoldo.PIOGGIA PROTAGONISTAIl quadro di una stagione meteo carica di...