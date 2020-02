PIEVE DI CADORE

Era stato lo stesso pm al termine del processo a chiedere l'assoluzione per il 28enne albanese Sigid Vigani, che doveva rispondere di lesioni aggravate calunnia e minaccia. In realtà, a sorpresa, dopo una breve camera di consiglio, ieri in Tribunale a Belluno il giudice Edoardo Zantedeschi ha dato lettura della sentenza di condanna. Un anno e 4 mesi di reclusione per l'accusa di calunnia, che ha ritenuto provata. Ha dichiarato invece il «non doversi procedere» per le altre accuse, visto che le querele erano state ritirate.

L'idraulico albanese con il pollice verde per la marijuana, era finito nei guai per una vicenda avvenuta nella zona della via e piazza XX Settembre a Pieve di Cadore, proprio dove nell'aprile del 2017 scoppiò la pizzeria Mordi e Fuggi. L'aggressione ricostruita in aula si sviluppò nei pressi del bar Cristallo il 13 ottobre 2016. Tutto iniziò con l'aggressione da parte di Vigani nei confronti di Carlo Cagnel, soprannominato Carlo Erba, che ieri ha parlato in aula alleggerendo, di fatto, la posizione dell'imputato che ne usciva praticamente pulito. Eppure per l'accusa l'albanese, dopo averlo colpito con pugni e calci e averlo fatto cadere al suolo, avrebbe continuato con calci alla testa e alle spalle. In quell'aggressione finirono, loro malgrado, le altre persone offese: una famiglia che era in zona. «Dovevamo consegnare una torta al Cristallo - avevano spiegato in aula - e loro si sono avvicinati con fare minaccioso e hanno cominciato a insultarci. Mio papà, afferrato alle gambe, è caduto sulla macchina di Coletti. Ci ha detto che dovevamo pagare il danno e si è avvicinato a mia mamma facendole il segno che le avrebbe tagliato la gola». Vigani si mise poi ulteriormente nei guai, presentando una denuncia contro il padre della famiglia aggredita, dicendo che era lui la vittima, da qui l'accusa per calunnia. Ieri la condanna.

