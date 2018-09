CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CALALZOEmergenza zecche. Arriva con l'autunno la risposta all'interpellanza urgente, presentata dall'onorevole Luca De Carlo, per la vaccinazione gratuita anti tbe trasmessa dalle zecche; ieri alla Camera dei deputati il sottosegretario alla salute Armando Bartolazzi ha risposto. Ha detto che per le categorie ritenute a rischio: «L'offerta della vaccinazione è a carico del Servizio sanitario nazionale in quanto ricompresa nei Lea. Quanto al riparto di competenza tra Governo centrale e Regioni, compete a queste ultime attuare e declinare la...