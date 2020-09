SOLIDARIETÀ

BELLUNO Sono stati tanti che anche con gesti simbolici hanno voluto far vedere la loro presenza all'evento organizzato dal Gruppo Insieme si può di Cusighe. La tradizionale festa del Pesce, arrivata alla edizione numero 36,che si è tenuta nell'ultimo fine settimana si è conclusa con un bilancio più che positivo, nonostante il le regole imposte dal Covid e il maltempo che si è messo di mezzo facendo saltare una serata, quella di sabato. «È stata un'odissea quest'anno e faticoso e posso dire che quelli che hanno partecipato sono stati degli eroi, visto il meteo», dicono gli organizzatori. «Per decidere si fare o no questa edizione avevamo fatto riunioni su riunioni - prosegue Rita, una delle organizzatrici -: poi abbiamo pensato che era giusto lanciare un segnale di ripartenza e abbiamo organizzato cercando di fare quello che era possibile nel massimo rispetto delle norme per prevenire la diffusione del Covid-19. Avevamo messo la prenotazione, organizzato tutta l'accoglienza e sistemato tutto nel rispetto delle distanze. La risposta c'è stata. Molte persone hanno fatto asporto, soprattutto la domenica a pranzo. Addirittura lunedì c'è chi ci ha chiesto se ci era avanzata roba: l'avrebbero presa. Infine cinque squadre del calcio saponato si sono iscritte in maniera simbolica». Insomma in 36 anni tutti hanno compreso quale è lo scopo della festa: la solidarietà. Il ricavato infatti andrà a sostenere la costruzione di due nuove classi nella scuola elementare di Kautakou, in Uganda, per permettere ai 410 studenti di frequentare e ottenere il diploma. C'è ancora tempo se qualcuno vuole aggiungere il suo mattone: dieci mattoni 5 euro, un banco e una sedia, 40 euro e un kit di materiale scolastico 15 euro. Informazioni sul sito www.365giorni.org o al numero 0437.291298 dell'ufficio di Insieme si può.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA