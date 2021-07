Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I SOCCORSIBELLUNO Alpinisti ed escursionisti tornano in montagna, a frotte, e scattano gli straordinari per il soccorso alpino, soprattutto per il personale e i velivoli dell'elisoccorso.L'ESORDIOIeri mattina sono stati recuperati tre arrampicatori della Repubblica Ceca di 27, 29 e 31 anni, dopo la notte all'addiaccio, bloccati in parete, sul Piccolo Lagazuoi. L'allarme è scattato alle 3 di notte, quando i tre hanno chiamato, fermi sulla via...