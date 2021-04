Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I SOCCORSIBELLUNO Pasqua e Pasquetta di superlavoro per il Soccorso alpino impegnato anche ieri in diversi interventi. A Vodo di Cadore poco prima delle 11 è scattato l'allarme per un escursionista ruzzolato una ventina di metri, dopo essere scivolato mentre passeggiava in un bosco sopra Vinigo. A dare l'allarme altre persone che si trovavano a una decina di minuti di distanza da lui. Risaliti alla posizione dell'infortunato, V.Z., 69 anni,...