«Caditoia malmessa, via Tisson dissestata: i cittadini pagano e il Comune risparmia»

FRAZIONIBELLUNO Castionese e Nevegàl: Pingitore torna all'attacco. Una caditoia di un tombino malmessa, cemento smosso e vegetazione incontrollata. Si presenta così via Tisson, nel Castionese. Lo segnala il consigliere del Patto per Belluno, Francesco Pingitore. «Parliamo delle ennesime manutenzioni non eseguite, un tombino con buca non segnalata nel Castionese. - comincia a raccontare il consigliere -. Partendo da questa situazione e prendendo spunto dalla debacle ferragostana, fatta da cimiteri da sistemare e manutenzioni da programmare...