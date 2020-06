I SOCCORSI

BELLUNO Una domenica strana quella di ieri, con grande afflusso di turisti, ma fortunatamente senza gravi incidenti in montagna. Un solo intervento per l'elicottero di Pieve di Cadore per un ferito proprio tra i soccorritori del soccorso alpino, durante l'esercitazione in forra. Fortunatamente è stato possibile intervenire con il verricello, in un punto in cui l'elicottero è potuto arrivare. Altrimenti i soccorsi in forra richiedono ore, per il trasporto a piedi dell'infortunato. L'incidente si è concluso con ferite non gravi per il 36enne di Longarone soccorso.

A SOSPIROLO

«Passato mezzogiorno - spiega il soccorso alpino in una nota - l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore è intervenuto in zona Val del Mis, dove, durante lo svolgimento di un addestramento del Gruppo forre del Soccorso alpino e speleologico Veneto, un soccorritore si è procurato un probabile trauma alla caviglia. D.M., 36 anni, di Longarone (BL), è stato subito stabilizzato dall'infermiere della squadra forre e, con l'aiuto degli altri soccorritori, non appena l'eliambulanza ha individuato il punto, è stato imbarcato con un verricello di 70 metri dalla gola della Val Costalunga, per essere trasportato all'ospedale di Belluno». Il volontario è stato affidato ai medici del San Martino e dopo gli esami del caso è stato dimesso. Fortunatamente il soccorso è stato possibile con il c

LA STAGIONE

Ieri il rallentamento negli interventi del soccorso alpino stato però solo un caso dovuto al meteo avverso. «Se fino a 20 giorni fa era tutto fermo, tranne qualche piccolo intervento, nelle ultime due settimane c'è stato un aumento molto importante di presenze sul territorio e, gioco forza, anche di interventi, con un trend che continua a crescere», spiega il capo del Soccorso alpino provinciale, Alex Barattin.

