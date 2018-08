Caccia, si parte da settembre: il via domenica 16

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE DATEBELLUNO Doppiette pronte: si può cacciare dal 1° settembre; il debutto ufficiale della stagione venatoria, però, è fissato a domenica 16 settembre. Così ha deciso Palazzo Piloni, che ha approvato ieri il calendario venatorio provinciale. Nonostante il quadro di incertezza che in questi ultimi mesi ha riguardato la delega alla Provincia di Belluno delle funzioni in materia di caccia e pesca, l'amministrazione provinciale è riuscita anche quest'anno ad emanare il provvedimento fondamentale per la regolamentazione stagionale...