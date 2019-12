Caccia e pesca, prove di autonomia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL DOCUMENTOBELLUNO La gestione di caccia e pesca è materia di Palazzo Piloni: è un primo passo politico nella direzione della specificità della provincia di Belluno. Lunedì il Consiglio provinciale, all'unanimità, ha approvato lo schema di convenzione con la Regione Veneto per l'esercizio di particolari forme di autonomia in materia di caccia e pesca in attuazione della legge 25/2014.IL PRECEDENTEUn percorso iniziato anni fa, partito dallo Statuto regionale del 2012, interrotto con la legge Delrio del 2014, che prevedeva l'abolizione...