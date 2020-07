IL SOSPETTO

BELLUNO C'è un dato ricorrente nelle migliaia di email (e commenti pubblicati nelle pagine Facebook) contenenti insulti e minacce indirizzate al presidente della provincia Roberto Padrin, e più in generale agli amministratori di Palazzo Piloni. Ci sarebbe però un minimo denominatore che permette di ipotizzare che a mettere in moto il ventilatore contro Palazzo Piloni sia stata una regia. Una mano anonima. A far avanzare questa ipotesi è un dettaglio, tutt'altro che irrilevante: l'orario. Tutti i messaggi infatti sono stati inviati in un arco molto limitato di tempo, a partire dalle 15, del primo giorno in cui si è diffusa la notizia che la Provincia di Belluno, in collaborazione con Ispra, si era dotata di un nuovo piano di abbattimento dei cervi. Da quell'istante è stato un fiume in piena. Una parte è anche debordata in messaggi pubblici, sempre su Facebook: «Vi auguro un male incurabile» ha scritto qualcuno. «Ma perché non abbattere un po' di immigrati al posto dei cervi» ha aggiunto un altro. Un crescendo fatto di migliaia di commenti e schizzi di veleno. Una marea di messaggi, ma concentrati in un periodo di tempo molto limitato. Al momento dal Palazzo non è partita alcuna denuncia formale ma non è escluso che la magistratura possa comunque decidere di agire d'ufficio sulla base di quel che si è letto in rete. Quanto basta per alimentare un ampio fascicolo e per provare a far luce su chi abbia messo nel mirino, per ora solo a parole, l'ente Provincia.

